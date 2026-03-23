マツコ・デラックスが23日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を7週連続で欠席した。ニューレディー、経済愛好家の肩書きを持つ肉乃小路ニクヨが代打出演を果たした。月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃ