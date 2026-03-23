“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われた元妻の控訴審で、大阪高裁は23日、無罪を言い渡した1審を支持しました。中継です。23日の判決は須藤さん本人が出廷するなか言い渡され、検察側の控訴棄却が言い渡された際、須藤さんは表情を変えることなくまっすぐ裁判長を見つめていました。須藤さんは、元夫で資産家の野崎幸助さん（当時77）に致死量を超える覚醒剤を摂取させ殺害した罪などに問われま