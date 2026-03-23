二酸化炭素の放出による気候汚染が我々の血液の化学的性質をも変化させている可能性があることがわかった/Westend61/Getty Images（CNN）人類が化石燃料を燃やし、大気中に二酸化炭素を放出することにより、地球は温暖化しているが、この気候汚染は我々の血液の化学的性質をも変化させている可能性がある。オーストラリアの呼吸生理学者アレックス・ラーカム氏は、同僚とともに、20年以上にわたる米国の健康データを分析した。その