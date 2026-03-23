タレント梅宮アンナ（53）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。乳がんのために右胸を切除した後の生活について話した。梅宮は24年、浸潤性小葉がんのため右胸を全摘出しリンパ節を切除。同時再建は望まず、「パットを入れずに生活しています」と話した。「パットを入れてもずれちゃうのと、手術をして胸がなきゃいけないというのは、全然思っていなくて」。司会の黒柳徹子（92）から「偉いね」と