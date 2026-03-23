GENERATIONS中務裕太（33）が23日、神奈川・洗足学園音大で「EXPG高等学院」卒業式に出席した。LDHが運営する、ダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる学校。中務は学長を務め、この日は卒業生110人の前であいさつ。「これからたくさんの壁があります。高校3年間よりももっともっと高い壁がある。若いうちは目先の成功を求めちゃうけど、人生の中で簡単に手に入る成功なんてない。成功は苦しんでもがいた先にあるもの。もがい