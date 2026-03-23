◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）３月２３日ヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は一昨年の覇者。長期休養明けから復帰した２５年はひと息な成績が続いていたが、今回と同じ舞台でもある昨年末の２走前のリステッド（師走Ｓ）で２着。前走のオープンも斤量６０キロを背負いながら連対を確保し、高木登調教師は「復調してきていると思います。順調にきていま