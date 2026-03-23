日本ハムの山県秀内野手が、初の開幕１軍を確実にした。開幕メンバーだけが残ったエスコンでの全体練習に参加。初の開幕１軍に「そわそわしてます（笑）。先輩方に聞いたところによると、『何年たっても開幕前は緊張するし、そわそわするから』と言って頂いたんですけど、それにしても初めてなので。逆に初めてらしく、フレッシュさを前面に出していけたら」と意気込んだ。昨年１１月のファンフェスで、新庄監督が先発がモイ