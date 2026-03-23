第９８回選抜高等学校野球大会の第５日第３試合（２３日）で三重が佐野日大（栃木）に２―０で勝利。同校はこれで甲子園春夏通算３０勝となった。三重の先発左腕・上田（３年）が見事な投球を披露した。打たせて取るピッチングで佐野日大打線から内野ゴロの山を築き、９回二死で２番手・古川にマウンドを譲るまで無失点。「０点に抑えてくれたので大エースですよ。今大会、左の変化球投手が全体的に抑えているイメージがあった