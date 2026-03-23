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◆プロボクシング▽日本＆ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）・ウエルター級（６６・６キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者セムジュ・デビッド―浦嶋将之（２４日、東京・後楽園ホール）「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の前日計量が２３日、東京・文京区の東京ドームｂｌｕｅ―ｉｎｇ！で行われ、日本＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王者セムジュ・デビッド（３３）＝中日＝は６００グ