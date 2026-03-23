今月20日、三重県亀山市の新名神高速道路で、子供を含む6人が死亡した事故、大型トラックで追突して逮捕された運転手の供述が分かってきました。 ■逮捕の運転手は「丁寧な運転をされる方」 トンネルの中で焼け焦げた大型トラック。外には、原型がほぼ分からないほど激しく壊れた車が2台。ホイールの形から、かろうじて車だと認識できます。 この日の午前2時20分ごろ、トンネル内で大型トラックが渋