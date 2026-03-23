材料3つで手軽に作れる、白だしベースの和風ドレッシング。さっと混ぜるだけで、野菜のおいしさを引き立ててくれます。豚しゃぶや冷ややっこ、カルパッチョにも。冷蔵で約1カ月保存できるので、作り置きしておくと便利です。『白だしドレッシング』のレシピ材料（作りやすい量）と作り方白だし、酢各大さじ1、サラダ油大さじ4を清潔な空きびんに入れ、よく振り混ぜる。空きびんがない場合は、ボールに入れて泡立て器でよく混ぜる。