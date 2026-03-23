資料ホテルの客室 四国運輸局の観光部が2025年の「宿泊旅行統計調査」速報値をまとめました。四国全体の延べ宿泊者数は1459万人で、うち香川県が約485万人、愛媛県が約434万人、高知県が約275万人、徳島県が約264万人でした。このうち外国人の延べ宿泊者は四国全体で約200万人で、前年同期と比べて24.1％アップしました。香川県が約112万人（+23.4％）、愛媛県が約58万 人（+28.3％）、高知県が約13万5000人（＋3.6％）