アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/23営業日時点＝ 大連ポリエチレン 5.84％ 上海重油 3.47％ 大連とうもろこし 1.05％ 上海ゴム 0.96％ 上海異形鉄筋 0.7％ 上海銅 -1.62％ ＊数値は前日比％