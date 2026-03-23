【北欧通貨】ドルクローナは９．４０前後、ややドル高＝スウェーデンクローナ １８日のスウェーデン国立銀行（リクスバンク・中央銀行）金融政策会合は市場予想通り４会合連続の政策金利据え置きとなった。リクスバンクは中東情勢を受けた影響を警戒しつつも、同国としては３年ぶりの低水準となる現行の１．７５％で２０２７年まで維持する姿勢を改めて示しており、中東情勢を受けた物価高警戒を強め