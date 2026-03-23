東京時間17:26現在 英ＦＴＳＥ100 9768.75（-149.58-1.49%） 独ＤＡＸ21937.24（-442.95-1.94%） 仏ＣＡＣ40 7546.41（-119.21-1.53%） スイスＳＭＩ 12119.71（-201.28-1.62%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは４０銘柄すべてがマイナス圏。再生可能エネルギーのシーメンスエナジー、不動産のヴォノヴィア、半導体のインフィニオンテクノロジー