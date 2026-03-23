ドル円はロンドン市場に入って高値更新も、上値トライには慎重＝ロンドン為替 ドル円は東京昼につけた159.62を超えて159.66を付けたが、160円手前の売りを意識してその後159.40台に落とすなど、上値おいには少し慎重。 USDJPY 159.42