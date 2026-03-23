大谷翔平（c）SANKEI ＜2026年3月22日（日本時間23日） フリーウェイシリーズ ドジャース 対 エンゼルス ＠エンゼルスタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の囲み取材で、開幕からの先発ローテーションについて言及し、山本由伸投手を軸とした6連戦の起用プ