２２日、テオ・チーヒエン氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京3月23日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・中央財経委員会弁公室主任は22日、シンガポールの政府系投資会社、テマセク・ホールディングスのテオ・チーヒエン会長と北京で会見した。