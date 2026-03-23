２０日、博興県市民文化センターで、伝統演劇「徽劇」を演じる安徽省の徽京劇院の役者。（浜州＝新華社記者／郭緒雷）【新華社浜州3月23日】中国山東省浜州市博興県で15〜23日、第2回中国戯曲希少劇種優秀演目公演が行われ、国内で特に希少とされる36の演目が披露された。同公演は、国家級の希少な演劇を発表する場を構築し、戯曲芸術の創作や人材育成の成果を一堂に紹介することを目的とする。チケットの半券で特典や割引など