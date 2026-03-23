アース製薬は、人気漫画＆アニメ『進撃の巨人』とコラボレーションした商品『ゴキジェットプロ 進撃デザイン』を、100円ショップ「DAISO」にて順次発売する。【写真】「テラフォーマーもコレで仕留めれますね」『進撃の巨人』×ゴキジェットデザイン全3種『ゴキジェットプロ』は、同社が提供するゴキブリ用の虫ケア用品ブランド。製品ラインアップには、速効性と残効性による「まちぶせ」のW効果を持つ『医薬品 ゴキジェット