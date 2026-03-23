©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、家族4代に受け継がれてきた大阪・豊中市の大衆食堂を取材しました。 阪急・庄内駅から徒歩5分。下町の風情が残る商店街を抜け、その先の路地にある大衆食堂「ここや」は1969年創業。目の前の鉄板で焼き上げる、アツアツの鉄板焼きが名物のお店です。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 店内