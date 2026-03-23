青森市のホテルで開かれた「地理的表示（GI）」に指定された青森県の清酒をPRするイベント＝23日午後仙台国税局は23日、昨年6月に国が地域ブランドとして保護する「地理的表示（GI）」に指定された青森県の清酒をPRするイベントを、青森市のホテルで開いた。冬の厳寒を生かした、まろやかな口当たりとすっきりした後味が特徴で、蔵元の関係者らが「地域ブランドとして認められたお酒を多くの方に味わってほしい」と訴えた。青