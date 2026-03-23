2024年に54歳の若さで死去した女優で歌手の中山美穂さんの公式サイトが23日までに更新。今月末をもって、公式サイトを閉鎖すると発表した。同サイトで「平素より中山美穂オフィシャルファンクラブ『Langue de Chat』をご利用いただきありがとうございます」とし、「2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします」と報告した。そして「これまで