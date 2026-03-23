23日未明、イスラエルの夜空に光る無数の爆弾。イランによる攻撃が激しさを増しています。21日には核開発の研究施設があるイスラエル南部のディモナなどがミサイル攻撃を受け、12歳の少年を含む175人が負傷しました。この背景には、イラン中部のナタンズにあるウラン濃縮施設が攻撃を受けたことから、その報復としてディモナをターゲットにした可能性があります。さらに、イスラエル中部の幼稚園も被害に。がれきの中にはぬいぐる