【第13話】 3月22日 公開 第13話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月22日、野良犬ロマン氏によるマンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の第13話「サンタクロースがやってこない」をヤンマガWebで公開した。 第13話では、同じゼミのマユとサンタクロースについて話す。サンタを辛辣に罵るノカゼの様子に、「ノカゼはサンタを信じている」と思ったマユは、クリスマスイブの夜に……