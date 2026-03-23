【前田敦子写真集『Beste』】 発売中 価格：3,300円 【拡大画像へ】 講談社は『前田敦子写真集Beste』の電子版がKindleストア、楽天Kobo、DMMブックスなどで1位を獲得したと発表し、未解禁カットを特別公開した。 本書は、芸能活動20周年を迎えた前田敦子さんが「これが最後」と語るメモリアル写真集。“大人の恋”をテーマに、「こんな恋がしてみたい」と思えるよ