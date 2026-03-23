3月23日、Wリーグフューチャーの姫路イーレッツは、山根貴志アシスタントコーチが2025－26シーズンをもって退団することを発表した。 愛知県出身の山根ACは、中京大学卒業後アイシン・エィ・ダブリュアレイオンズ安城で選手としてもプレーした経歴を持つ。2024－25シーズンから2シーズンにわたり姫路のアシスタントコーチを務めた。 今回の