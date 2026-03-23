３連休明けとなった２３日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１８５７円安の５万１５１５円と大幅続落。一時は２６００円を上回る下落で５万６００円台まで急落する場面があった。７５日移動平均線をマドを開けて下抜ける格好となったが、次は心理的なフシ目である５万円大台ラインが意識されるところ。きょうのところは５万１０００円台まで水準を戻して引けたものの、ショートカバー以外で純粋な買いは入