今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ホルムズ海峡を巡る状況に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１６０円００銭。 トランプ米大統領は２１日に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければエネルギー施設を標的に攻撃を始める」とＳＮＳに投稿。これにイラン革命防衛隊が反発するなか、２３日日本時間の時間外取引で原油価格が上昇し、為替相場も１５９円半ばでの