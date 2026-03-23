カラバオ杯を制したマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は「これは大きな意味を持つ。トロフィーを獲得するのは常に難しい」と語っている。英『スカイスポーツ』が伝えた。22日に聖地ウェンブリースタジアムで開催されたカラバオ杯決勝。アーセナルとの頂上対決を迎えたマンチェスター・Cは0-0で迎えた後半15分、GKケパ・アリサバラガのファンブルを見逃さずにMFニコ・オライリーが頭で押し込んで先制に成