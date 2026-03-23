【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開中のメンバープロデュース企画『INI STUDIO』にて、木村柾哉がブルーノ・マーズの「777」をダンスカバーした動画が公開された。 ■バックダンサーとともにしなやかでキレのあるダンスを披露 「777」は、ラスベガスの華やかな夜とスリルが描かれた、ラグジュアリーで高揚感溢れる一曲。 ミラーを活か