玉井商船 [東証Ｓ] が3月23日大引け後(17:20)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の3.1億円→6.6億円(前期は20.9億円)に2.1倍上方修正し、減益率が85.2％減→68.5％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の3億円→6.5億円(前年同期は17.2億円)に2.1倍増額し、減益率が82.2％減→62.0％減に縮小する計算に