3月第3週の上昇率ランキングの1位と2位は新興国に所在するテクノロジー関連企業または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資するファンドとなりました。 下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は、分配金の支払いによるものです。「日本グロースオープン」は4860円、「未来の光日本小型株式ファンド（未来の光）」は4500円を期中に分配しています。3位は金価