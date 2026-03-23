北海道・新得警察署によりますと2026年3月23日午前6時ごろ、鹿追町瓜幕にある牛の飼料を貯蔵する施設で「高さ3メートルのサイロから人が転落したもよう」と職場の同僚から通報がありました。転落したのは60歳くらいの男性で、頭と右肩に痛みを訴え、病院に搬送されたということです。サイロは屋根が無く、男性は壁の上から1人で、内部にある飼料を覆っていたブルーシートを取り除く作業中でした。警察は男性が転