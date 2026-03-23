MLB・ドジャースのキム・ヘソン選手が現地22日、マイナー3Aのオクラホマシティーに降格しました。キム選手はメジャー1年目の昨季71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点をマーク。今季オープン戦では9試合で27打数11安打、打率.407と結果を残していました。韓国代表として出場したWBC(ワールドベースボールクラシック)では、1次ラウンドの日本戦で伊藤大海投手から2ランHRを記録。しかし大会を通じて安打はこの1本のみで、敗れ