イスラエルとともに、イランに大規模な航空攻撃を行った米トランプ政権。イランが石油の大動脈ホルムズ海峡を、事実上封鎖するという手段に出たため、欧州の同盟国などに、タンカーを護衛するよう依頼しようとした。しかし、各国の反応は、トランプ政権にとっては芳しいとは言いがたいものだった。なぜ「GBU-57」ではなく「GBU-72」？こうした状況から、米中央軍（CENTCOM）は3月17日、Xで、ホルムズ海峡近くの海岸線に沿って設け