ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１１回「本圀寺の変」が２２日に放送された。仏門に入っていた足利義昭（尾上右近）は織田信長（小栗旬）の神輿に乗って上洛し、１５代将軍となったが、両者の関係は微妙。義昭は信長を立てるも信用せず。一方で第１１回では、三好三人衆に襲撃された本圀寺で陣頭で兵を鼓舞し、勇智に優れた人物として描かれた。将軍、信長双方に取り入ろうとする松永久秀（竹中直人）の動きを見抜いたり