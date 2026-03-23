EXILE MAKIDAIが23日、神奈川・洗足学園音楽大学前田ホールで行われたEXPG高等学院の令和8年入学式に登場。DJパフォーマンスで新入生の門出を祝った。【写真】超豪華！『EXPG高等学院 第七期生 入学式』に登場したEXILE MAKIDAIEXPG高等学院は、本格的にダンスを学びながら高校卒業資格を取得できる新しいスタイルの学校として2020年に開校。現在は東京、名古屋、大阪、福岡の4校で、計350人以上の生徒が夢に向かって学んでい