巨人のドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸投手（24＝鷺宮製作所）が22日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にVTR出演。自身が27日に行われる阪神戦（東京D）で開幕投手を務めることについて、阪神ファンである父の反応について明かした。開幕投手の最有力候補だった山崎伊織投手（27）が故障で離脱し、昨季まで2年連続で開幕投手を務めていた戸郷翔征投手（25）はオープン戦防御率9.00で脱落。竹丸が196