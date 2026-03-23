山芳製菓からの発表です。【映像】山芳製菓のホームページ「【操業再開および商品供給再開のお知らせ】平素より山芳製菓商品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 3月12日（木）にお知らせいたしました重油調達の困難に伴う工場操業停止につきまして、お客様ならびにお取引先様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、改めて深くお詫び申し上げます。 このたび、重油の供給体制が整いましたた