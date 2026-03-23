◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園3―5英明（2026年3月23日甲子園）高川学園の右打者、黒木悠真（3年）に出番が回ってきたのは3点を追う7回2死一塁だった。6球目の変化球に反応したが、左飛に終わった。日頃の努力が実り公式戦で初めてベンチ入りしたのが甲子園だった。「緊張もなく、打席の中では楽しく自分の中でできて結果は良くなかったですけど、自分の気持ち的に成長した部分はあるかなと思います」と振