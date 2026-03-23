石川県警は、仮設住宅で暮らす人や窓口に行くのが難しい高齢者の利用を想定し、ワンボックス車を改装した「移動交番車」で運転免許証の自主返納を受け付ける全国でも珍しい取り組みを始めた。昨年１２月１日から導入し、能登半島地震の被災地などで運用している。（武山克彦）珠洲市の女性（７９）は今年１月、仮設住宅団地近くに到着した移動交番車内で免許返納の手続きを受けた。珠洲署員に免許証を手渡し、穴を開けて「無効