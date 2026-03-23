韓国の男性グローバルグループ・ＥＮＨＹＰＥＮ（エンハイプン）のヒスンがグループを脱退するというニュースの後、初めて自らの口で心境を明かしたと２３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。記事によるとヒスンは２２日、映像通話イベントでファンと交流し「本当に驚かれたと思うけど、僕は大丈夫。一方で、少し申し訳ない気持ちにもなる」と胸中を明かしたという。そして「間もなく僕のアルバムがリリー