23日、熊本市内にあるソメイヨシノの標本木。気象台の職員が観測する姿が。気象台の職員：確実に5輪確認できましたので、開花とします。平年より1日遅く、2025年と同じ日の開花発表です。約1週間から10日ほどで満開になる見込みだということです。23日は京都や埼玉の熊谷でも発表。京都では近畿地方で一番乗りとなる開花の便りになります。この週末には横浜、前橋、佐賀で開花し、いよいよ春本番を迎えつつある日本列島。東京では