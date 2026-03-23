柳楽優弥が主演を務める4月2日配信スタートのNetflixシリーズ『九条の大罪』より、柳楽をはじめ、松村北斗、池田エライザ、町田啓太らが“裏社会のリアル”を怪演するメイン予告とキーアートが解禁された。【動画】観る者の覚悟が問われる――『九条の大罪』衝撃のメイン予告原作は、国民的ダークヒーロー漫画『闇金ウシジマくん』作者である真鍋昌平による最新漫画。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視され