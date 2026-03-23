鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第9話が22日に放送され、冒頭で早瀬（鈴木）と夏海（戸田）が感動的な“再会”を果たすと、ネット上には「冒頭から号泣」「ロマンチック」「2度目の結婚式じゃん」といった声が相次いだ。【写真】「2度目の結婚式じゃん」夏海（戸田恵梨香）に指輪をはめる早瀬（鈴木亮平）早瀬は冬橋（永瀬廉）から夏海を救い出すことに成功。しかし夏海