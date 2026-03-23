ドウシシャは、ゴリラの顔サイズもカバーできるほどの大きさのハンディファン「ゴリラの扇風機」を2026年3月下旬より発売します。カラーはホワイト・グレー・ブルーの3色。実売価格は3278円（税込）。 「ゴリラの扇風機」（ホワイト） 記事のポイント フットケア製品などで人気のドウシシャ「ゴリラ」シリーズから、“ゴリラの顔サイズもカバーできるほどのデカすぎるハンディファン”が登場。同社製品比約2.35倍のビッ