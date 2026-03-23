２０２２年北京五輪でドーピング違反が発覚したフィギュアスケート女子世界最高得点記録保持者のカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が、２１日に行われた同国最高峰の大会「チャンネルワンカップ」で復帰を果たした。ロシア代表チームを率いる重鎮エレナ・チャイコフスカヤ監督が?疑惑の女王?の現状を評価した。ワリエワは４年間の出場停止処分が明けてついに本格復帰したが、ブランクは大きく、ショートプログラム（ＳＰ）では