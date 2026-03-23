女優の北川景子が23日、都内で行われた「キッコーマン豆乳 2026年度事業戦略＆新TVCM発表会」に出席。40代を迎える心境を語った。【写真】パンツスタイルも素敵な北川景子北川は、卵やヨーグルト、納豆などの、たんぱく質を意識する際に思い浮かぶ朝食の定番食材の他に「実は、豆乳もたんぱく質がしっかりとれる」という意外と知られていない事実に着目する新CMに出演。忙しい朝でも、豆乳で手軽に“朝の満たんぱく”習慣を取