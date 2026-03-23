◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２３日、栗東トレセン昨年の３歳マイル王パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は、全休日のこの日は馬房でリラックス。表情も良く、体調は良さそう。２２日には坂路で５１秒６―１１秒９の好時計を馬なりで出し、さすがの動きをみせた。五十嵐助手は「（１９日の１週前追い切りよりも）日曜の方が、より良かった